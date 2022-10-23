السلوفاكي سفيلا مدربًا لـ العدالة

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أعلن نادي العدالة قبل قليل عن تعيين السلوفاكي مارتن سفيلا مدربًا للفريق الكروي الأول بنادي العدالة خلفًا للتونسي يوسف المناعي الذي تمت إقالته أمس بسبب سوء نتائج الفريق.
وذكر الحساب الرسمي لـ ” فرسان الواحة” عبر “تويتر” أن سفيلا سيقود الفريق في المباريات المقبلة بدلًا من المناعي.
وكان النادي أعلن أمس في بيان رسمي عن إقالة المناعي قائلًا: ” قررت إدارة النادي إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب التونسي يوسف المناعي بعد أن قاد الفريق في أول 8 جولات من دوري روشن السعودي”.
وأضاف النادي: ” تثمن إدارة النادي الجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني المقال ونتمنى لهم التوفيق في مشوارهم المقبل “.
وسبق لـ سفيلا قيادة نادي أبها في الدوري السعودي.
فرسان الواحة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، حيث خسر الفريق ست مباريات وتعادل لقاء وفاز في لقاء في أول 8 جولات من دوري روشن.