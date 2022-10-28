السماك ثاني منازل الوسم فيه تهيج الإبل

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ السماك ثاني منازل الوسم يوم غد السبت بمشيئة الله.

منازل الوسم

وقال الحصيني: السبت 1444/4/4هـ أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية.

وتابع: تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًّا نهارًا، غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار وتقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

واضاف: تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة “نزلات البرد من زكام وإنفلونزا” بسبب التقلبات الجوية. قال الشعبي رحمه الله: “لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد” يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخره آخر أيام السماك والله أعلم يستمر فيه زيادة الليل.

خصائص السماك

وأردف بالقول: تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة وتزرع البقول والخضار والورقيات وتسمد الأشجار. وكانت العرب تقول: إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك وقل على الماء اللكاك، تحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك (الأصلع)، وآخره بداية هيجان الإبل.