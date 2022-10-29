السيسي يعلق على ارتفاع سعر الدولار

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، مع بلوغه رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري، مؤكدًا على ضرورة زيادة الإنتاج من أجل تغطية الطلب المحلي.

الأزمة كاشفة:

وأكد السيسي، في كلمته خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: “أزمة الدولار كاشفة، وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهداف التصدير”، مضيفًا:”فاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة إذا ماكناش نسابق الوقت ونحقق فرصة في إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي بنجيبها من برا”.

أضاف الرئيس السيسي: “نزود الناتج المحلي ونشغل الناس في مصر، ونستهدف في أي مشروع نغطي الطلب في مصر الأول قبل التصدير، موجهًا باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين خلال الثلاثة أشهر المقبلة ثم إعادة تقييم الوضع بعد ذلك.

واختتم الرئيس المصري حديثه قائلًا: “والله الكلام ده لكل زمايلنا الموجودين اللى يهمهم مصر تستقر وتنمو وتكبر، لأن عمرها ما هتكون كده غير لما الحكومة وشعبها مع بعض مش أنت هنا وأنا هنا، لآن النتيجة مع بعض أحسن لما تحسك أنك لوحدك”.