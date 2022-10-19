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بعد غياب 10 سنوات

الشاب خالد: غيابي سببه عائلتي

2022-10-19 الساعة 6:20
الشاب خالد: غيابي سببه عائلتي
المواطن - متابعة

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بمناسبة إصدار ألبومه الجديد بعد غياب 10 سنوات، تحدث النجم الجزائري العالمي الشاب خالد عن أسباب غيابه التي كانت بسبب رغبته في قضاء الكثير من الوقت مع عائلته، بالإضافة إلى استغراقه سنوات في إعداد الألبوم الأخير بسبب وجود مشاكل تنظيمية.

ديوهات غنائية

خلال حواره مع برنامج ثقافة على قناة فرانس 24، اليوم الأربعاء، أوضح الشاب خالد أن الألبوم يضم أغاني منفردة وديوهات له مع كبار نجوم الغناء العربي والعالمي. وأشار إلى أن الألبوم تم تصويره في لوس أنجلوس مع عدد من الفنانين، على أمل إصدار باقي أغانيه المنفردة في ألبوم آخر. كان الشاب خالد قد أطلق ألبومه الجديد في أغسطس الماضي، ليثير جدلًا كبيرًا حول أسباب غيابه لسنوات طويلة.

طريق الليسي

استبق الشاب خالد إطلاق ألبومه الجديد بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة طريق الليسي، رفقة الدي جي العالمي من أصول جزائرية سنايك. ولاقت أغنية طريق الليسي، التي صدرت سنة 1999 نجاحًا كبيرًا، وما زالت حتى أيامنا هذه واحدة من أشهر الأغاني التي أصدرها الشاب خالد.

سنوات طويلة

يذكر أن تنفيذ الألبوم استغرق سنوات طويلة، وتم تأجيل طرحه مرات عدة، كان آخرها بسبب إعلان وفاة والدة الشاب خالد منذ شهرين. وكان آخر ألبومات الشاب خالد C’Est La Vie في 2012، قد حقق نجاحًا كبيرًا، وضم 12 أغنية.
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