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الشاحن يضع أبل في مأزق

2022-10-05 الساعة 1:46
الشاحن يضع أبل في مأزق
المواطن - متابعة

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صوت برلمان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على قانون جديد يطالب جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات باستخدام “شاحن موحد”.

هدف الإجراء: 

يهدف الإجراء، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء بشكل مبدئي في يونيو، إلى تقليل النفايات الإلكترونية وزيادة الراحة للمستهلكين.

آثار القانون: 

وبحسب “سكاي نيوز”، يشترط القانون أن تكون جميع الأجهزة المباعة في الاتحاد الأوروبي مجهزة بمنافذ شحن “USB-C” بحلول خريف 2024، وسيمتد ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول ربيع 2026. وسيكون للقرار تأثير واضح على الشركات المصنعة مثل أبل، التي صممت بعض أجهزتها مثل أجهزة آيفون، بأجهزة الشحن الفريدة ذات الفتحة الخاصة. تستخدم بعض الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحالية من أبل شاحن USB-C، كما هو الحال مع بعض هواتف أندرويد، وفقًا لبلومبرغ. وستنطبق القاعدة الجديدة أيضًا على مجموعة من الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة ألعاب الفيديو ولوحات المفاتيح ومكبرات الصوت المحمولة وسماعات الرأس. وذكرت شركة أبل في وقت سابق أن الإجراء سيضعف الابتكار ويؤدي إلى المزيد من النفايات الإلكترونية، حسبما ذكرت رويترز. قدرت المفوضية الأوروبية أن القانون سيوفر للمستهلكين ما مجموعه 250 مليون يورو سنويًّا “على مشتريات الشاحن غير الضرورية”.
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