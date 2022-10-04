فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الشباب مرشح قوي لتحقيق لقب الدوري #المنتصف pic.twitter.com/vCjVpGaV6x — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 3, 2022

فريق قوي

خيارات متنوعة

الانطلاقة الأفضل

كشف الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن نادي الشباب يعد من المرشحين البارزين لتحقيق لقب الدوري، حتى لو خسر بعض المباريات.وقال الجاسر خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الشباب يظل من الفرق الأبرز والأقوى المرشحة لنيل لقب الدوري، في ظل العناصر المتواجدة في صفوفه خاصة اللاعبين الأجانب الذين أصبحوا مؤثرين جدًا.وأضاف أن اللاعبين السعوديين مميزين أيضًا، وبالتأكيد على المدى البعيد سيصبح الشباب مرشحًا للدوري، مشيرًا إلى أنه أصبح لديه دكة احتياطات بها خيارات عديدة ومتنوعة في مصادر الخطورة. وأكد أن أكثر من عنصر ناجح في فريق الشباب، لافتًا إلى أن لاعب المحور سجل في مباراة أمس بدلًا من لاعبي الهجوم، وهذا ميزة الفريق.وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب واصل انطلاقته المميزة هذا الموسم، ليحقق أفضل بداية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. ولعب الفيحاء ضد الشباب أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف.