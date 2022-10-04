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فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الشباب مرشح قوي لتحقيق لقب الدوري #المنتصف pic.twitter.com/vCjVpGaV6x— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 3, 2022