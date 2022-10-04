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في ظل العناصر المميزة في صفوفه

الشباب مرشح قوي لتحقيق لقب الدوري

2022-10-04 الساعة 7:08
الشباب مرشح قوي لتحقيق لقب الدوري
المواطن - الرياض

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كشف الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن نادي الشباب يعد من المرشحين البارزين لتحقيق لقب الدوري، حتى لو خسر بعض المباريات.

فريق قوي

وقال الجاسر خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الشباب يظل من الفرق الأبرز والأقوى المرشحة لنيل لقب الدوري، في ظل العناصر المتواجدة في صفوفه خاصة اللاعبين الأجانب الذين أصبحوا مؤثرين جدًا.

خيارات متنوعة

وأضاف أن اللاعبين السعوديين مميزين أيضًا، وبالتأكيد على المدى البعيد سيصبح الشباب مرشحًا للدوري، مشيرًا إلى أنه أصبح لديه دكة احتياطات بها خيارات عديدة ومتنوعة في مصادر الخطورة. وأكد أن أكثر من عنصر ناجح في فريق الشباب، لافتًا إلى أن لاعب المحور سجل في مباراة أمس بدلًا من لاعبي الهجوم، وهذا ميزة الفريق.

الانطلاقة الأفضل

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب واصل انطلاقته المميزة هذا الموسم، ليحقق أفضل بداية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. ولعب الفيحاء ضد الشباب أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف.
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