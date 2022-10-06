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بعد فوزه على الرائد

الشباب يبتعد بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي

2022-10-06 الساعة 11:56
الشباب يبتعد بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي
المواطن - محمد سمعه

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ابتعد نادي الشباب بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد فوزه المهم على الرائد بهدف دون رد في مباريات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

هدف وحيد لـ الشباب

الليث أحرز هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب محمد سالم لاعب نادي الرائد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ22. وحاول الشباب إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول حيث أهدر هتان باهبري فرصة هدف محقق ولكن دون جدوى. كريتشوفياك - الشباب والرائد وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء حافظ نادي الشباب على تقدمه مع وجود محاولات من البولندي كريتشوفياك لإضافة الهدف الثاني لليث ولكن دون فائدة، ليفوز الشباب بهدف دون رد. بانيجا - بانيغا - الشباب والرائد

ترتيب الدوري السعودي

الشباب أصبح رصيده 18 نقطة في الصدارة من 6 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الثامن. الشباب - ترتيب الدوري السعودي
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