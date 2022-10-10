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ضمن منافسات الجولة السابعة

الشباب يتعادل مع الهلال وينفرد بالصدارة

2022-10-10 الساعة 10:40
الشباب يتعادل مع الهلال وينفرد بالصدارة
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الهلال:

وبدأت مباراة الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وطالب لاعبو الزعيم الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة السادسة، ولكن الحكم طالب باستكمال اللعب.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
وأهدر سانتي مينا فرصة تسجيل الهدف الأول للشباب عند الدقيقة العاشرة، ومرت تسديدته بجوار القائم، وتألق عبدالله المعيوف وأبعد تسديدة صاروخية من كارلوس جونيور عند الدقيقة 19. ونجح المالي موسى ماريغا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتألق وينقذ سعود عبدالحميد فرصة هدف التعادل، لتستمر المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الشباب.
ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

الشباب يتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وحصل على ركلة جزاء نفذها النيجيري أوديون إيغالو عند الدقيقة 53، إلا أن الحارس الكوري كيم سيونج جيو تصدى لها بنجاح.  
كيم سيونج وكارلوس جونيور
كيم سيونج بعد التصدي لركلة الجزاء – المصدر @SPL
وتمكن البرازيلي كارلوس جونيور من تسجيل هدف التعادل، وتبادل الفريقان السيطرة، أملًا في هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي قمة الجولة السابعة في دوري روشن السعودي بين الهلال والشباب بالتعادل. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل الشباب الانفراد بالصدارة بعدما وصل رصيده إلى 19 نقطة.
كارلوس جونيور
كارلوس – المصدر @SPL
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