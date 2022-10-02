الشباب ينجو من فخ الفيحاء بثنائية

كريتشوفياك على مرتين يفعلها في فلاديمير 🚀🚀



الهدف الثاني "حقيقة" وليس "إعادة" ⚽️🔥#الفيحاء_الشباب#SSC pic.twitter.com/OsZbDzmpxA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022

هدددددف!⚽️

نواكايمي يفتتح أول اهداف اللقاء للفيحاء ⚽️

الفيحاء 1 × 0 الشباب#الفيحاء_الشباب#SSC pic.twitter.com/hBY3GfTlSX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا ثمينًا على حساب الفيحاء بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.الفيحاء بادر بالتسجيل عبر النيجيري أنطوني نواكايمي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ36. وفي الشوط الثاني، نجح الليث في إضافة هدفين عبر نجمه البولندي جريجور كريتشوفياك بالدقيقتين الـ57 والـ72. وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين.