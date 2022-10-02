الشباب ينجو من فخ الفيحاء بثنائية

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الفيحاء بادر بالتسجيل عبر النيجيري أنطوني نواكايمي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ36. وفي الشوط الثاني، نجح الليث في إضافة هدفين عبر نجمه البولندي جريجور كريتشوفياك بالدقيقتين الـ57 والـ72. وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين.
كريتشوفياك على مرتين يفعلها في فلاديمير 🚀🚀— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022
الهدف الثاني "حقيقة" وليس "إعادة" ⚽️🔥#الفيحاء_الشباب#SSC pic.twitter.com/OsZbDzmpxA
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022
نواكايمي يفتتح أول اهداف اللقاء للفيحاء ⚽️
الفيحاء 1 × 0 الشباب#الفيحاء_الشباب#SSC pic.twitter.com/hBY3GfTlSX