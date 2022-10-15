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في شباك الخليج

الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية

2022-10-15 الساعة 11:18
الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية
المواطن - محمد سمعه

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حافظ نادي الشباب على صدارته لـ دوري روشن السعودي للمحترفين، بالفوز على نادي الخليج برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة.

الشباب ضد الخليج

الليث بدأ المباراة سريعًا بضغط هجومي، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول. وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الليث بهدف دون رد. الشباب والخليج وفي الشوط الثاني، واصل الليث ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كريستيان جوانكا بالدقيقة الـ60، ثم أضاف المحترف الجابوني آرون بوبندزا الهدف الثالث لليث بوجه القدم الخارجي. ثم اختتم اللاعب أحمد عبده رابع أهداف الليث بالدقيقة الـ93 بعد إهداره لركلة جزاء. الشباب والخليج وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 22 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
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