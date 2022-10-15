الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية

ليلة شبابية قبل التوقف ⚽️🔥



📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الشباب_الخليج#SSC pic.twitter.com/Gqq3LsX9cR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 15, 2022

الشباب ضد الخليج

حافظ نادي الشباب على صدارته لـ دوري روشن السعودي للمحترفين، بالفوز على نادي الخليج برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة.الليث بدأ المباراة سريعًا بضغط هجومي، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول. وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الليث بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني، واصل الليث ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كريستيان جوانكا بالدقيقة الـ60، ثم أضاف المحترف الجابوني آرون بوبندزا الهدف الثالث لليث بوجه القدم الخارجي. ثم اختتم اللاعب أحمد عبده رابع أهداف الليث بالدقيقة الـ93 بعد إهداره لركلة جزاء.وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 22 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.