الشباب يواصل تألقه في دوري روشن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
الشباب يتألق
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على نظيره الخليج برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليواصل تصدر الترتيب قبل فترة التوقف الحالية.
وينفرد الليوث بصدارة قائمة الأقوى هجوميًّا في دوري روشن السعودي برصيد 20 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًّا بالتساوي مع النصر، حيث استقبل كل منهما هدفين فقط خلال أول 8 جولات.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 7 مباريات، كما أنه لم يخسر أي لقاء حتى الآن، متساويًا مع الاتحاد، فيما خسرت بقية الفرق مرة على الأقل.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
توقف الدوري لشهرين
وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا، بعد ختام مواجهات الجولة الثامنة، نظرًا لاستعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على أن يعود يوم 15 ديسمبر المقبل.