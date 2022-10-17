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بعد نهاية الجولة الثامنة

الشباب يواصل تألقه في دوري روشن

2022-10-17 الساعة 10:53
الشباب يواصل تألقه في دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الشباب يتألق

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على نظيره الخليج برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليواصل تصدر الترتيب قبل فترة التوقف الحالية. وينفرد الليوث بصدارة قائمة الأقوى هجوميًّا في دوري روشن السعودي برصيد 20 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًّا بالتساوي مع النصر، حيث استقبل كل منهما هدفين فقط خلال أول 8 جولات.
الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 7 مباريات، كما أنه لم يخسر أي لقاء حتى الآن، متساويًا مع الاتحاد، فيما خسرت بقية الفرق مرة على الأقل. وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

توقف الدوري لشهرين

وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا، بعد ختام مواجهات الجولة الثامنة، نظرًا لاستعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على أن يعود يوم 15 ديسمبر المقبل.
دوري روشن السعودي
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC
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