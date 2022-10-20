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يمكن إدمانه من أول جرعة ويؤدي للوفاة

الشبو يسبب الهلاوس والفصام وجنون العظمة

2022-10-20 الساعة 7:48
الشبو يسبب الهلاوس والفصام وجنون العظمة
المواطن - الرياض

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حذرت وزارة الداخلية من مخاطر مادة الميثامفيتامين  أو الشبو المخدر ، التي يمكن إدمانها من أول جرعة وتؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وتنتهي بالوفاة.

مخاطر الشبو

وبثت الداخلية رسالة توعوية عبر حسابها في تطبيق تيك توك بشأن مخاطر الميثامفيتامين التي يؤدي تعاطيها الى الفصام، الهلاوس، الشكوك، جنون العظمة، ايذاء النفس، ارتكاب جرائم غريبة وبشعة وتصل حد الموت.

وتعتبر الميثامفيتامين من المؤثرات العقلية الخطيرة التي تؤدي الى الإدمان والعنف والعدوانية والوقوع في جرائم القتل.

مكافحة المخدرات

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت قبل أيام على مقيمين ووافد زائر من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض، بحوزتهم (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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