الشبو يسبب الهلاوس والفصام وجنون العظمة

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر مادة الميثامفيتامين أو الشبو المخدر ، التي يمكن إدمانها من أول جرعة وتؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وتنتهي بالوفاة.
وبثت الداخلية رسالة توعوية عبر حسابها في تطبيق تيك توك بشأن مخاطر الميثامفيتامين التي يؤدي تعاطيها الى الفصام، الهلاوس، الشكوك، جنون العظمة، ايذاء النفس، ارتكاب جرائم غريبة وبشعة وتصل حد الموت.
وتعتبر الميثامفيتامين من المؤثرات العقلية الخطيرة التي تؤدي الى الإدمان والعنف والعدوانية والوقوع في جرائم القتل.
وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت قبل أيام على مقيمين ووافد زائر من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض، بحوزتهم (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.