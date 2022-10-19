الشمراني يستذكر أصدقاءه الراحلين بخاطرة مؤثرة

خلال مشاركته في ملتقى #الرياض للعروض المبتكرة الذي احتفى بتجربته المسرحية..

الفنان #⁧راشد_الشمراني⁩ يؤبن صديق عمره ⁧المخرج المسرحي ومدير عام جمعية الثقافة والفنون بالأحساء #علي_الغوينم pic.twitter.com/ANQ5IwZTlJ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 19, 2022

تأبين الأصدقاء

سلام للأحبة

وثق مقطع فيديو متداول، إلقاء الفنان راشد الشمراني خاطرة مؤثرة ينعي ويتذكر فيها أصدقاءه الراحلين.وأظهر الفيديو، الشمراني خلال مشاركته في ملتقى الرياض للعروض المبتكرة الذي احتفى بتجربته المسرحية، حيث ألقى خاطرة مستذكرًا فيها صديق عمره المخرج المسرحي على الغوينم وعددًا من الأصدقاء الراحلين. وقال الشمراني ضمن الخاطرة: “آه يا علي! كيف المكان عندك كويس؟، يارب وأحسن من كويس، أعتقد الحين ما فيه داعي يرتعش صوتك إذا سولفت عن سعد الخميس سلم عليه”.وأضاف “سلم على عبدالرحمن المريخي وسلم عليهم كلهم.. يا كبر حظك يا علي والديك تشوفهم وتضمهم”.