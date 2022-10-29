الشمس مبتسمة!

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، النقاب عن صورة جديدة للشمس تظهر وكأنها مبتسمة.

الصورة تحتوي على ثلاث فجوات، يطلق عليها العلماء مسمى الثقوب الإكليلية، وفقًا لصحيفة البيان.

ثقوب إكليلية

ذكر العلماء أن هذه الثقوب الإكليلية، هي عبارة عن مناطق مجال مغناطيسي مفتوحة، تسمح للرياح الشمسية بالتدفق إلى خارج نواة الشمس وإحداث عواصف شمسية، حسبما نقلت مونت كارلو.

ويشير العلماء إلى أن الموجات المتدفقة من الثقوب الإكليلية قد تصل إلى سرعة 2.9 مليون كيلومتر في الساعة. وتبدو المناطق مظلمة لأنها أكثر برودة وأقل كثافة من مناطق البلازما المحيطة.

تحذير

من جانبها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، لكنها طمأنت إلى أنها من مستوى G1 المنخفض.

يذكر أن العاصفة المغناطيسية G1 تمتلك القدرة على إحداث تقلبات طفيفة في شبكات الطاقة وزيادة النشاط الشفقي عند القطبين.