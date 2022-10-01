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يناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات

الشورى يعقد جلساته الأسبوع المقبل

2022-10-01 الساعة 1:23
الشورى يعقد جلساته الأسبوع المقبل
المواطن - واس

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يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية (الأولى، والثانية، والثالثة) من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة –عبر الاتصال المرئي-، يناقش خلالها عدداً من الموضوعات التي أدرجت على جدول أعمالها، والتي تتنوع بين تقارير أداء سنوية، وعددٍ من مشاريع الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات، كما يصدر قراراته بشأن موضوعات أخرى، حيث رفعت لجان المجلس المتخصصة تقاريرها حيال هذه الموضوعات لمناقشتها أمام المجلس.

الجلسة الأولى

ويناقش المجلس جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي ستعقد الاثنين القادم، تقريراً تقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش أيضًا تقريرًا آخر من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1442/1443هـ. كما تقدم لجنة الطاقة والصناعة تقريرها للمناقشة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1442/1443هـ، فيما تتقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقريريها حيال التقارير السنوية لبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1442/1443هـ . ويناقش المجلس أيضًا تقريرًا لذات اللجنة بشأن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مناقشة تقارير

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الثانية من السنة الثالثة للدورة الثامنة التي ستُعقد الثلاثاء المقبل يناقش مجلس الشورى فيها تقريرًا تقدمه اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1442/1443هـ، كما سيناقش التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها بشأنه. ويناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد نظام مكافحة التدخين، وتقريرًا آخر من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح نقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة.

التطوير المهني والتعليمي

وفي السياق ذاته، سيناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة تقريرين مقدمين من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقارير السنوية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي للعامين الماليين 1441/1442هـ -1442/1443هـ كما تتقدم اللجنة الصحية بتقريرها حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1442/1443هـ. ويستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش أيضًا تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1442/1443هـ.
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