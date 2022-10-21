الشيخ السليمان: احفظوا لسانكم عن ٣ أشياء

قال الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء إنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والبهتان.

التعريف والفرق

وردًا على سؤال أحد المواطنين ورد إلى برنامج فتاوى عبر قناة السعودية حول التوجيه الشرعي الواجب في ظل الغيبة والنميمة.

أضاف الشيخ عبدالسلام السليمان قائلًا إن الغيبة أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره، وأما البهتان أن تذكر غيرك بما ليس فيه.

وعن النميمة ذكر السليمان أنها نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد وكلها أمور محرمة.

نصائح

وتوجه الشيخ عبدالسلام السليمان بضرورة الابتعاد عن مجالس الغيبة والنميمة لأن خطرها على المجتمع المسلم كبير وحسابها عند الله عز وجل عظيم.