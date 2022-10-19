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أشد فتكًا

الصحة العالمية: احذروا متحورات كورونا

2022-10-19 الساعة 11:42
الصحة العالمية: احذروا متحورات كورونا
المواطن - متابعة

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من متحورات كورونا التي لا تزال تشكل حالة طوارئ صحية عالمية مقلقة، مؤكدة أنها تتابع أكثر من 300 متحور لفيروس أوميكرون.

كذلك أوضحت أن اللجنة شددت على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتسهيل الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر، ولجميع البلدان لتحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية الخاصة بها.

متحورات أوميكرون

يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن متغير حديث من عائلة أوميكرون، يسمى XBB، يبدو أكثر قدرة على الانتشار وأشد فتكًا من متغيرات العائلة الأخرى.

ويعتبر العلماء أن توالد المتحورات من سلالة أوميكرون، المتحورة هي الأخرى من فيروس كورونا الجديد، الذي اكتشف في ووهان بالصين نهاية سنة 2019، أمر غير مسبوق.

أكثر انتشارًا

وأدى التحور المستمر في سلالة أوميكرون منذ ظهورها إلى بروز سلالات فرعية أشد تسارعًا في تفشيها ولكل منها تحوراته الخاصة به، خصوصًا القدرة على تفادي الأجسام المناعية المضادة، وبالتالي عدم جدوى اللقاحات.

ومن المفارقات الغريبة أن بعض المتحورات المتفرعة من أوميكرون أكسبتها تحوراتها الوراثية قدرة مزدوجة على تفادي الأجسام المضادة، وعلى الوصول إلى الخلايا التنفسية في جسم الإنسان وجعلها ذلك قادرة على إفشاء عدواها من شخص لآخر.

ويقول العلماء: إن المتحورات الفرعية المتحدرة من أوميكرون التي تملك قدرة فريدة على التفشي السريع هي: BQ.1، وBQ.1.3، وXBB. وتقول بيانات صحية بريطانية: إن متحورات BQ، وBA.3.75.2 وBF.7 هي المتحورات الأشد إثارة للقلق؛ بسبب قدرتها غير العادية على تفادي جهاز المناعة، بحسب بلاغ أصدرته وكالة الأمن الصحي البريطانية في 7 أكتوبر الجاري.

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