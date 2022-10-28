الصحة العالمية: لا دليل وبائي بخطورة سلالات أوميكرون

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عقدت المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بكوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اجتماعاً لمناقشة تطور الفيروس ومتحوراته.
ورأت المجموعة أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض، مبينة أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في إستراتيجيات الصحة العامة.
وأكدت المجموعة أنه لا يوجد حتى الآن دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، داعية إلى مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل مراقبة سلالات XXB و BQ1 عن كثب كجزء من أوميكرون، داعية البلدان لتوخي اليقظة ورصد التسلسلات والابلاغ عنها، فضلًا عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة .