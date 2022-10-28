Icon

الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط إعادة التقييم بانتظام

الصحة العالمية: لا دليل وبائي بخطورة سلالات أوميكرون

2022-10-28 الساعة 2:36
الصحة العالمية: لا دليل وبائي بخطورة سلالات أوميكرون
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقدت المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بكوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اجتماعاً لمناقشة تطور الفيروس ومتحوراته.

عدم الاختلاف

ورأت المجموعة أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض، مبينة أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في إستراتيجيات الصحة العامة.

عدم وجود مخاطر

وأكدت المجموعة أنه لا يوجد حتى الآن دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، داعية إلى مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة.

مراقبة للسلالات

وأكدت المنظمة أنها ستواصل مراقبة سلالات XXB و BQ1 عن كثب كجزء من أوميكرون، داعية البلدان لتوخي اليقظة ورصد التسلسلات والابلاغ عنها، فضلًا عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي
الرياضة

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي

الرياضة
ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022
آخر الاخبار

ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022

آخر الاخبار
الناتو يبدأ مناورات حربية نووية
العالم

الناتو يبدأ مناورات حربية نووية

العالم
400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية
آخر الاخبار

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية

آخر الاخبار
أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...
العالم

أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...

العالم
قناص الثغرات السعودي على لائحة الشرف الأممية
حصاد اليوم

قناص الثغرات السعودي على لائحة الشرف الأممية

حصاد اليوم
خطر داعش والقاعدة وفرص انتشارهما في إفريقيا
العالم

خطر داعش والقاعدة وفرص انتشارهما في إفريقيا

العالم
الهلال يقترب من رقم قياسي جديد
الرياضة

الهلال يقترب من رقم قياسي جديد

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه