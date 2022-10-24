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الصحة : الكمامة تقي من عدوى الإنفلونزا الموسمية

2022-10-24 الساعة 5:20
الصحة : الكمامة تقي من عدوى الإنفلونزا الموسمية
المواطن - الرياض

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دعت وزارة الصحة مصابي الإنفلونزا الموسمية بارتداء الكمامة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى عن طريق انتقال رذاذ المصابين إليهم.

الكمامة: 

وأكدت أن الكمامة هي الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرصة إصابتك عن طريق تنفس الرذاذ وخصوصًا أثناء وجودك في أماكن التجمعات، ووجودك مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة، ووجودك في منشآت صحية.

وأشارت الوزارة أن تنفس الرذاذ الذي ينتج من الشخص المصاب، هو أحد أكثر طرق الإنفلونزا الموسمية شيوعًا.

كما كشفت وزارة الصحة من خلال إنفوجرافيك عبر حسابها بموقع تويتر، أعراض الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها كالآتي:

الأعراض: 

سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم العضلات، سعال مستمر وجاف، رجفة وتعرق، صداع، ودرجة حرارة أكثر من 38.

المضاعفات: 

النهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، والوفاة.

طرق الوقاية: 

لبس الكمامة، تجنب لمس العين أو الأنف مباشرة، أخذ لقاح الإنفلونزا، الحرص على نظافة المكان، غسل اليدين جيدًا، استخدام المناديل عند العطس أو السعال.

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