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عبر تطبيق صحتي

الصحة تتيح حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية

2022-10-12 الساعة 3:10
الصحة تتيح حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي. وقال الوزارة في إنفوجراف لها إن الحجز يتم من خلال تطبيق صحتي ثم اختيار خدمة المواعيد لحجز موعد جديد ثم اختيار الموعد المناسب للمريض وبعد ذلك يتم اختيار نوع اللقاح وإكمال الطلب بالضغط على زر التالي.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة أن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي بإذن الله من مضاعفات الربو لدى المرضى. وقالت الصحة إن مرضى الربو هم من أكثر الفئات المعرضة لمضاعفات الإنفلونزا حتى وإن كانت غير شديدة؛ لأن الفيروس قد يسبب تهيج الشعب الهوائية ويحفز أزمات الربو.

3 أنواع

يذكر أن الإنفلونزا الموسمية عبارة عن عدوى فيروسية موسمية وتصيب جميع الفئات العمرية. والإنفلونزا مرض مُعدٍ يتسبب به عدوى فيروسية بأحد فيروسات الإنفلونزا، وينتشر بشكل كبير في شمال الكرة الأرضية، مبينة أن الطريقة الأكثر فعالية للحماية منها هي أخذ اللقاح كل عام. وبينت الصحة أن هناك 3 أنواع رئيسية من الإنفلونزا الموسمية وهي A-B نمطان رئيسيان يصيبان الإنسان وسلالات فرعية متعددة كل منهما يتغير سنويًّا، أما C فهو نوع نادر ويسبب حالات عدوى خفيفة بآثار أقل على الصحة العامة.
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