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بجامع الإمام تركي بن عبدالله

الصلاة على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح

2022-10-25 الساعة 6:27
الصلاة على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح
المواطن - واس

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي
بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية وصاحب السمو الملكي الفريق ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز والد الفقيدة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز شقيق الفقيدة وأصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .

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