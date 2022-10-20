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لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي

الصندوق الزراعي يمول 467 ألف قرض بـ55 مليارًا

2022-10-20 الساعة 10:05
الصندوق الزراعي يمول 467 ألف قرض بـ55 مليارًا
المواطن - واس

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أكد صندوق التنمية الزراعية إسهامه بتمويل (467) ألف قرض، بقيمة إجمالية بلغت نحو (55) مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية العام الماضي 2021م.

جاء ذلك ضمن جلسات منتدى المعرض الزراعي على هامش المعرض الزراعي السعودي 2022 ومنتدى الأعمال الزراعي تحت عنوان:” تأمين الاحتياجات الغذائية المتنوعة للمملكة في مختلف القطاعات الفرعية”،التي أوضح من خلالها المستشار بالصندوق المهندس علاء صديق؛ أن الخدمات تتمثل في تمويل المشاريع المتخصصة كالدواجن والبيوت المحمية، والاستزراع السمكي، والصناعات التحويلية الغذائية، وتستهدف القروض التنموية المزارعين ومربي الماشية والنحل وصيادي الأسماك، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الاستثمار الزراعي الخارجي، وكذلك مبادرة تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي.

كفاءة الإنتاج

وبدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأعلاف طارق الجماز، أن استخدام الألياف الطويلة في أعلاف الماشية يزيد من رفع كفاءة الإنتاج، وذلك حسب دراسة قامت بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، التي بيَّنت مزايا استخدام نموذج الألياف الطويلة في أعلاف الماشية في توفير الماء، وتحقيقه الأمن المائي والغذائي وضمان استدامتهم؛ بالإضافة إلى تحقيق أعلى إنتاجية في قطاع الماشية بأقل التكاليف.

كما استعرضَ نائب الرئيس لقطاع الأعلاف بشركة المطاحن الحديثة أحمد حجازي، أهميةَ تفعيل طرق الابتكار في زيادة الإنتاج؛ مشيراً إلى أن الشركة نجحت في استثمار ذلك من خلال رفع الطاقة الإنتاجية من (100) ألف طن إلى (400) ألف طن في السنة، بنفس الموارد والمصانع المتاحة؛ وذلك لتأمين الإنتاج المحلي من دقيق وأعلاف.

معدات حديثة مبتكرة

فيما أوضحَ مدير التسويق وتطوير الأعمال بشركة الخريف التجارية فهد الجدعان، أهميةَ استخدام التقنيات الجديدة والأتمتة على المعدات المبتكرة؛ لضمان أقصى عائد وتقليل الخسائر والتكلفة، والرفع من كفاءة الإنتاج؛ حيث تصدر الشركة أجهزة الري إلى (40) دولة، وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم، واستطاعت منظومة الرش إدخال تقنيات الري الحديثة ورفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى (30%) .

وبلغة الأرقام استعرض مدير وحدة شؤون المزارعين بالجمعية السعودية للزراعة العضوية المهندس يزيد الفيفي، حجم الإنتاج العضوي في المملكة لهذا العام الذي بلغ (105) آلاف طن، بقيمة (1.03) مليار في السنة، وبمساحة تجاوزت (27.100) هكتار، ونسبة زيادة في مساحات الإنتاج العضوي بلغت (138%)، كما حققت المركز الثاني على مستوى العالم في تطور القطاع العضوي خلال المدة من عام 2018 إلى 2021م.

وأضاف أن النمو المتزايد في مساحات الإنتاج العضوي في المملكة مبني على أساس علمي وهو الطلب، وهذا يعني وعياً مجتمعياً في المملكة؛ مما أدى إلى زيادة المساحات ودخول المزارعين التقليديين أيضًا، وأن الجمعية أسست لتكون مظلة، وتتعاون مع الشركاء ومراكز الأبحاث؛ لتطوير قطاع الإنتاج العضوي.

 

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