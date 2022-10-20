الصومال تتضامن مع المملكة بشأن قرار أوبك+

أعربت الصومال عن تضامنها مع المملكة في أعقاب التصريحات التي صدرت بشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك+”.

دعم قرار أوبك+

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم: تعرب جمهورية الصومال الفيدرالية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية على خلفية توضيحاتها بشأن قرار منظمة أوبك + بخفض الإنتاج لتجنب تقلبات سوق النفط.