الصومال تتضامن مع المملكة بشأن قرار أوبك+

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أعربت الصومال عن تضامنها مع المملكة في أعقاب التصريحات التي صدرت بشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك+”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم: تعرب جمهورية الصومال الفيدرالية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية على خلفية توضيحاتها بشأن قرار منظمة أوبك + بخفض الإنتاج لتجنب تقلبات سوق النفط.