الصين ترحب بانضمام السعودية لمنظمة بريكس

أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف بريكس، ‏الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير أظهرت استعداد المملكة للانضمام إلى ‏المجموعة.

التوسع

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين: إن الصين بصفتها رئيس بريكس لهذا العام، تدعم بنشاط في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون بريكس بلس.

ودعا تعاون بريكس بلس الذي تم إنشاؤه في عام 201 ، قادة الدول خارج البريكس للانضمام إلى الحوار.

دعم متبادل

وفي قمة البريكس الرابعة عشرة في يونيو، قالت الصين إن بريكس ليست ناديا مغلقا أو دائرة حصرية، ولكنها عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين.

أعربت السعودية عن اهتمامها بالانضمام إلى تكتّل “بريكس”، حسب ما كشف عنه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي أجرى زيارة دولية للمملكة.

وتتشكّل مجموعة بريكس التي تأسست في 2006، من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.