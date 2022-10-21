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بعد واقعة اختفاء قمصان الأزرق

الطائي قد يرفع قضية ضد الهلال

2022-10-21 الساعة 7:12
الطائي قد يرفع قضية ضد الهلال
المواطن - محمد سمعه

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لا يزال نادي الطائي يرغب في تقديم شكوى ضد نادي الهلال؛ بسبب اختفاء طاقمه الرئيسي قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فارس الشمال كان تقدم بشكوى لـ لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن تم رفضها بسبب عدم استكمال الطائي للإجراءات الشكلية في القضية.

الطائي قد يُفكر في اتجاه قانوني آخر برفع قضية ضد أزرق الرياض بعد رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط، وهو ما ذكره الإعلامي مشعل الرحيل في تصريحات إذاعية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

غضب رئيس الطائي

وأشار الرحيل إلى أن تركي الضبعان رئيس نادي الطائي غضب بسبب ما تردد حول تورط فارس الشمال في أزمة اختفاء قمصان أزرق الرياض، وأكد رئيس النادي على أن تلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

عقوبة الهلال

المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني علق على الأمر قائلًا: “الشق القانوني في هذا الموضوع ما يعالجه هو المادة 4 من قانون كرة القدم والمادة 49 من لائحة المسابقات والمادة 24 من اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين، التي تؤكد أن الأرقام ليست معدة أساسية للاعبين، ولا يوجد أي خطأ فني فيما حدث، والمباراة لن تعاد أو يؤثر هذا الفعل على نتيجتها”.

وتابع القحطاني: “سيتم لفت نظر الهلال أو إنذار أو عقوبة مالية ولن تخرج عن هذا الإطار”.

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