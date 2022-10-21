الطائي قد يرفع قضية ضد الهلال

لا يزال نادي الطائي يرغب في تقديم شكوى ضد نادي الهلال؛ بسبب اختفاء طاقمه الرئيسي قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فارس الشمال كان تقدم بشكوى لـ لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن تم رفضها بسبب عدم استكمال الطائي للإجراءات الشكلية في القضية.

الطائي قد يُفكر في اتجاه قانوني آخر برفع قضية ضد أزرق الرياض بعد رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط، وهو ما ذكره الإعلامي مشعل الرحيل في تصريحات إذاعية.

غضب رئيس الطائي

وأشار الرحيل إلى أن تركي الضبعان رئيس نادي الطائي غضب بسبب ما تردد حول تورط فارس الشمال في أزمة اختفاء قمصان أزرق الرياض، وأكد رئيس النادي على أن تلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

عقوبة الهلال

المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني علق على الأمر قائلًا: “الشق القانوني في هذا الموضوع ما يعالجه هو المادة 4 من قانون كرة القدم والمادة 49 من لائحة المسابقات والمادة 24 من اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين، التي تؤكد أن الأرقام ليست معدة أساسية للاعبين، ولا يوجد أي خطأ فني فيما حدث، والمباراة لن تعاد أو يؤثر هذا الفعل على نتيجتها”.

وتابع القحطاني: “سيتم لفت نظر الهلال أو إنذار أو عقوبة مالية ولن تخرج عن هذا الإطار”.