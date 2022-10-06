الطائي لا يخسر بملعبه آخر 8 مباريات

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواصلة نتائجه الجيدة في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.
الطائي يتألق بملعبه
ويلعب الطائيضد الخليج على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، اليوم الخميس عند الساعة 6:30 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويُقدم فارس الشمال مستوى مميزًا في المباريات التي يخوضها على ملعبه في دوري روشن السعودي، حيث تجنب الخسارة آخر 8 لقاءات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي على الفتح والعدالة والاتحاد بهدف دون رد، الحزم بثلاثية نظيفة، والباطن بنتيجة 3/1، فيما تعادل مع التعاون بهدف لكل منهما، والشباب والرائد بنتيجة 2/2.
الفريقان في الدوري
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.