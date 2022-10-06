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ضمن منافسات دوري روشن

الطائي لا يخسر بملعبه آخر 8 مباريات

2022-10-06 الساعة 3:05
الطائي لا يخسر بملعبه آخر 8 مباريات
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواصلة نتائجه الجيدة في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.

الطائي يتألق بملعبه

ويلعب الطائي ضد الخليج على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، اليوم الخميس عند الساعة 6:30 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl
ويُقدم فارس الشمال مستوى مميزًا في المباريات التي يخوضها على ملعبه في دوري روشن السعودي، حيث تجنب الخسارة آخر 8 لقاءات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات. وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي على الفتح والعدالة والاتحاد بهدف دون رد، الحزم بثلاثية نظيفة، والباطن بنتيجة 3/1، فيما تعادل مع التعاون بهدف لكل منهما، والشباب والرائد بنتيجة 2/2.
الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.
الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl
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