الطائي والهلال يتألقان دفاعيًا

يُقدم فريقا الطائي والهلال مستوى دفاعيًا مميزًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، قبل مباراتهما المقبلة.
تألق الطائي والهلال
وتُقام مباراة الطائي والهلال، عند الساعة 6:30 مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وظهر الطائي والهلال بشكل مميز دفاعيًا، حيث نجح فارس الشمال في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات على أرضه في دوري المحترفين، وفاز فيهم، في أطول سلسلة له من هذا النوع بتاريخ مشاركاته بالدوري السعودي.
على الجانب الآخر، اهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مرات خلال أول 7 جولات هذا الموسم، في ثاني أفضل حصيلة له في المسابقة بعد موسم 2020/ 2021 عندما استقبل هدفًا واحدًا.
الفريقان في الدوري
ويحتل الطائي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعوديبرصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الخامس.