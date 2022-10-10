الطائي يتقدم على الرائد بثنائية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الطائي، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الشمال بثنائية نظيفة.
تقدم الطائي
وبدأت مباراة الرائدضد الطائي المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وتمكن مبينزا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن.
وأطلق أمير سعيود تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 30، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ومنح الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر للاعب عبدالعزيز الحرابي عند الدقيقة 44، بعد تدخله العنيف على اللاعب محمد فوزير، ليُكمل فارس الشمال المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بتأخر الرائد ضد الطائيبهدفين.
الفريقان بالدوري
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد فارس الشمال في المركز السادس برصيد 12 نقطة.