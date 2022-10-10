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ضمن منافسات دوري روشن

الطائي يخطف الوصافة بثنائية ضد الرائد

2022-10-10 الساعة 8:27
الطائي يخطف الوصافة بثنائية ضد الرائد
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد الطائي، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بفوز فارس الشمال بهدفين دون رد.

الطائي يتقدم:

وبدأت مباراة الرائد ضد الطائي التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وتمكن مبينزا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن.  
الرائد ضد الطائي
احتفال مبينزا بالهدف – المصدر @SPL
وأطلق أمير سعيود تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 30، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء. ومنح الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر للاعب عبدالعزيز الحرابي عند الدقيقة 44، بعد تدخله العنيف على اللاعب محمد فوزير، ليُكمل فارس الشمال المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بتأخر الرائد ضد الطائي بهدفين.
عبدالعزيز الحرابي
لحظة طرد الحرابي – المصدر spl

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بقوة، أملًا في استغلال النقص العددي وتقليص الفارق، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة قبل أن يظهر الطائي هجوميًّا برأسية من مبينزا عند الدقيقة 62. وسدد محمد فوزير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى فيكتور براغا بشكل مميز عند الدقيقة 63، وكان رائد الغامدي قريبًا من تقليص الفارض برأسية عند الدقيقة 70، إلا أنها مرت بجوار القائم.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl
ولعب مختار علي تسديد قوية من الجانب الأيمن، إلا أنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 80 للفريق الريداوي، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الرائد ضد الطائي بنتيجة 2/ 0. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الثامن.
الرائد والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl
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