العاصفة جوليا تتحول لإعصار وتقترب من نيكاراغوا

تحولت العاصفة الاستوائية “جوليا” إلى إعصار مع اقترابها من اليابسة في نيكاراغوا أكبر دول أمريكا الوسطى. وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان أن “جوليا تحولت إلى إعصار مع رياح بلغت سرعتها 120 كلم”ساعة، أثناء مرورها قرب جزيرتي سان أندريس وبروفيدنسيا” اللتين تشكلان مع سانتا كاتالينا أرخبيلًا كولومبيًّا، يبلغ عدد سكانه نحو 48 ألف نسمة في البحر الكاريبي. رياح عاتية كما أشار المركز إلى أنه عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش كان الإعصار على بعد 200 كيلومتر شرقي مدينة “بلوفيلدز” بنيكاراغوا، ويتحرك بسرعة 28 كلم”ساعة. تحذير من فيضانات وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطراً على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك. وأضاف المركز أنه بعد وصول الإعصار جوليا إلى اليابسة في نيكاراغوا، من المتوقع أن يضعف تدريجيا أثناء عبوره البلاد، قبل الانتقال شمالا على طول سواحل المحيط الهادي في هندوراس والسلفادور وجواتيمالا خلال يومين.