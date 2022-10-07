العدالة يبتعد عن مراكز الهبوط بهزيمة الفيحاء

الأمر بالمعروف تشارك بمعرض الرياض للكتاب مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس
هدفي الطريس وجونزاليس تهدي #العدالة نقاط المباراة ⚽️🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#العدالة_الفيحاء#SSC pic.twitter.com/7wVw9FuflF