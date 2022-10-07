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في مباريات الجولة السادسة بدوري روشن

العدالة يبتعد عن مراكز الهبوط بهزيمة الفيحاء

2022-10-07 الساعة 11:25
العدالة يبتعد عن مراكز الهبوط بهزيمة الفيحاء
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، بقيادة مدربه التونسي يوسف المناعي، فوزًا ثمينًا على حساب نادي الفيحاء بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

العدالة يحقق فوزًا ثمينًا:

العدالة المُلقب بـ”فرسان الواحة” كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب فواز الطريس بالدقيقة الثانية من الشوط الأول. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرسان الواحة بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، نجح فريق الفيحاء في إحراز هدف التعادل عبر المحترف النيجيري أنطوني نواكايمي بالدقيقة الـ55. وواصل فريق المدرب يوسف المناعي محاولة تسجيل الهدف الثاني، ليتمكن اللاعب البيروفي كريستوفر جونزاليس من إحراز الهدف الثاني لـ فرسان الواحة بالدقيقة الـ66. العدالة والفيحاء ولم يحدث أي جديد في المباراة، ليفوز فرسان الواحة بهدفين مقابل هدف، حيث أصبح رصيده 4 نقاط صاعدًا من المركز الـ15 إلى المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الـ15 “قبل الأخير”. فرسان الواحة يواجهون، فريق النصر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من دوري روشن. العدالة والفيحاء
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