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توافد نُخبة من المثقفين

العرابي توقع ما التبس بي بمعرض الرياض 

2022-10-04 الساعة 10:02
العرابي توقع ما التبس بي بمعرض الرياض 
المواطن - الرياض

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وقعت الشاعرة الدكتورة مستورة العرابي ديوانها (ما التبس بي.. ما غبتُ عنه) في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتوافد على المنصة نُخبة من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

138 صفحة: 

وأوضحت الدكتورة العرابي أن الديوان الصادر عن نادي الطائف وتوزّعه مؤسسة الانتشار العربي، يقع في 138 صفحة ويحوي 24 قصيدة، مضيفة أنه يحوي بين دفّاته 4 عناوين عريضة يندرج تحتها عددٌ من النصوص الشعرية والعناوين تتخلص في؛ تبتلّ الجهات، أنثى تتهجأ ملكوتها، ارتباك وتر مشدود عمدًا، تلويح للآخر في المرآة، ونافذة إهداء التي تُطل على مساحات من الرؤى التي تنفتح على إحساس عميق بالذات الأنثوية والتماهي بين الشعر والأنثى والانعتاق نحو فضاءات فسيحة.

قصائد متنوعة: 

وأبانت الشاعرة أن القصائد تتنوع بين العمودية والتفعيلة وتركّز على موضوعات عدّة تشمل الوطنية والكونية والإنسانية والتأملية والذاتية وتتقاطع في الديوان اللغة والوطن والإنسان والتراث والفقد والألم والحضور والغياب والذات والآخر وعناصر العرفان ومفردات الإشراق وتأملات في كنه الوجود ورحلة في أركولوجيا الذات من أعماق الروح إلى تضاريس الكلمات ومن ثمّ إلى شواهد الوجود. الجدير ذكره أنه صدر للدكتورة العرابي 3 كتب نقدية هي التشكيل الجمالي في شعر عبدالعزيز خوجة وصناعة المعنى في الشعر مقاربة سيميائية، وإضاءات لفراشات المعنى وهي متوفرة بمعرض الكتاب بالرياض بمؤسسة الانتشار العربي ونادي جدة الأدبي الثقافي.
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  • رهف القرشي

    استاذه رائعه جدا وشاعره مميزه الله يوفقك ونشوفك في اعلى المناصب يارب 💙💙

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