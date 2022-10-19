العراق: قرار أوبك + يدعم استقرار السوق ومتطلباته

أكدت الجمهورية العراقية أن تخفيض مجموعة “أوبك بلس” للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته. وقالت “الخارجية العراقية” في بيان اليوم: “نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات، مضيفة أن المسار الذي تم الارتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تتقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس “. وأضافت أن الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية.