العرفج: آل الشيخ يفاجئنا كل عام

وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية نقش ثمودي جديد في العلا الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030
#خبر_الاسبوع..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 12, 2022
د.العرفج: شكراً للقيادة الحكيمة على دعم الترفيه… ومعالي المستشار "تركي آل الشيخ" كل عام يفاجئنا بالجديد في موسم الرياض@Turki_alalshikh@Arfaj1@GEA_SA@RiyadhSeason#مؤتمر_موسم_الرياض#موسم_الرياض #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tu5L7kHu69