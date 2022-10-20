العزوف عن الزواج بسبب ارتفاع التكاليف

يعزف بعض الشباب في المملكة عن الزواج بذريعة عدم قدرتهم على تحمل تكاليفه، الأمر الذي يشكل خطورة على المجتمع، ويدعو الجهات المعنية إلى التكاتف والنظر في الأمر بجدية.

غلاء المعيشة

وفقًا لردود الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عند سؤالهم عن أسباب تأخر سن الزواج، كان الرد الغالب لكل من الذكور والإناث أن الأمر يعود لارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال البعض الآخر: لا تلوموا الشباب، الزواج يكلف مبالغ ومصاريف متعبة، هل هناك زوجة تكتفي بالطلبات الأساسية من مسكن وملبس ومعيشة؟

الشريك المناسب

بحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن أكبر اختلاف في الإجابات بين الذكور والإناث هو صعوبة العثور على الشريك المناسب، فقد أجاب 7.11% من الإناث و9.1% من الذكور فقط على ذلك. وتسبب عزوف الشباب عن الزواج في ارتفاع نسبة العنوسة.

وفي عام 2020 بلغت نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة 66.23%.

زيجات مكلفة

رأى مغردون أن الأزمة ليست في القدرة المالية، ولكن في المتطلبات المالية، فهناك زيجات كلفت الملايين.

وعلق مواطنون على هذا الأمر قائلين: الزواج في بلدنا نصيب وفي البلاد الأخرى إما مجهود أو اختيار.