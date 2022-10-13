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طريقة سائدة لعلاج الأمراض

العلاج الطبيعي لحياة صحية أفضل

2022-10-13 الساعة 10:12
العلاج الطبيعي لحياة صحية أفضل
المواطن - متابعة

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للحصول على حياة صحية أفضل، وعلاج المشاكل الوظيفية الجسدية التي قد تحدث بسبب إصابة أو إعاقة أو أي حالة صحية، فإن العلاج الطبيعي المعروف باسم PT هو الطريقة السائدة لعلاج تلك المشاكل. وفي هذا السياق، يقوم المحترفون في تلك المهنة بتقييم وتحسين نطاق حركة الشخص ونوعية الحياة التي بدورها تساعد في منع أي إعاقة أخرى.

فوائده

وبحسب موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص، فان أهم فوائد العلاج الطبيعي يمكن أن نجملها بما يلي: – يزيد من القدرة على الحركة – يسهل السيطرة على الألم – يجنب الجراحة – يحسّن الوظيفة البدنية – يعزز اللياقة العامة

معالجة الأمراض

وبحسب جمعية المعالجين الفيزيائيين الأميركية (APTA)، يمكن للعلاج الطبيعي أن يمنع ويحسّن العديد من الحالات والأمراض المزمنة بما في ذلك أعراض كوفيد-19 الطويلة وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة والسرطان ومتلازمة التعب وآلام الجسم والصداع. كما يمكن أن تساعد PT في النهاية الشخص بإدارة الألم وتجنب الجراحة وتقليل استخدام الأدوية والأدوية الموصوفة. إضافة إلى أنه يساعد على الشفاء والوقاية من الإصابات ويحسن الحركة واللياقة بشكل عام.
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