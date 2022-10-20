Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينبغي أن تنظر واشنطن إلى صداقتها الطويلة مع الرياض

العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام الزمن

2022-10-20 الساعة 6:07
العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام الزمن
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة Inter Press Service الإيطالية، إن العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام اختبار الزمن، مضيفة أن كلا البلدين يتمتعان بعلاقات طويلة وواسعة.

وتابعت: لأكثر من 80 عامًا، تعاون البلدان على العديد من المستويات، بما في ذلك البيع الضخم للمعدات العسكرية الأمريكية، والتعاون في مجال الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية المشتركة، التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية.

العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام الزمن

وقال تقرير الوكالة الإيطالية: ما يحدث حاليًا ليس جديدًا بين البلدين، ففي عام 1973 فرض السعوديون حظرًا نفطيًا على أمريكا وفي عام 2001 توترت العلاقات مرة أخرى بسبب مزاعم حول احتمالية تورط المملكة، وهذان الحادثان الكبيران أديا بالتأكيد إلى اضطراب العلاقة إلى حد كبير، ومع ذلك، في كل مرة تمكن البلدان من استعادة البعد العملي لعلاقتهما؛ لأن مصالحهم المشتركة على العديد من المستويات تطغى على مواقفهم المتضاربة.

خطأ كبير يجب وقفه

وقال التقرير: بعد القرار الأخير لمنظمة أوبك+، وصف السياسيون الأمر بأنه ضربة كبيرة للإدارة الأمريكية، وإهانة شخصية لبايدن، لكنهم بذلك حملوا الأمر بعدًا شخصيًا غير واقعي.

وتابع التقرير: هذا البعد غير المنطقي كشفه بوضوح تصريحات وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، حيث قال إن الاتهامات الموجهة للمملكة بشأن وقوفها إلى جانب روسيا باطلة ومثيرة للدهشة.

وتابع: إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟.

العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام الزمن

بايدن فشل في تقدير السعودية

وقال ديفيد رونديل، رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في الرياض، وأحد أبرز خبراء أمريكا بشأن السعودية: إدارة بايدن فشلت في تقدير المملكة.

وتابع: يرفع السعوديون دائمًا شعار الاستقلالية والاعتزاز، وما فعلته الإدارة الامريكية كان استفزازيًا، وبجانب ذلك، حاولت واشنطن رأب الصدع مع إيران، وهذا الأمر لا تتهاون فيه المملكة.

وأردف: أما إذا أرادت الولايات المتحدة محاولة معاقبة السعودية، فسيؤدي ذلك ببساطة إلى تقريبهم من الصين وروسيا، لذلك سيكون من الخطأ الجسيم أن تتخذ إدارة بايدن أي إجراءات عقابية فهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الخطر في وقت حساس للغاية.

وقال تقرير الوكالة الإيطالية: في الواقع، نظرًا لأنه يجب على كلا البلدين أن يأخذ في الاعتبار الكامل أهمية علاقتهما الثنائية وتداعياتها الأمنية الإقليمية الشاملة، فلا ينبغي لأمريكا الانخراط في الطريق الذي تسير عليه حاليًا والذي لا يمكن أن يفيد إلا روسيا والصين.

قرار تجاري بحت 

وتجدر الإشارة إلى أن دوافع السعودية في قرار خفض الإنتاج كانت تجارية بحتة، وكانت أمريكا منزعجة من ذلك بسبب التوقيت لا القرار نظرًا لاقتراب موعد الانتخابات النصفية.

واختتم التقرير قائلًا: بالنظر إلى الأهمية الحاسمة لعلاقاتهما الثنائية خاصة في هذا المنعطف، ينبغي أن تنظر أمريكا إلى صداقتها الطويلة والعلاقة البناءة لأكثر من 8 عقود مع المملكة وتتجنب الاتهامات الباطلة، حتى يصمد تحالفهما أمام اختبار الزمن.

العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام الزمن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه