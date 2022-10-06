العلامة الكاملة تحفز الشباب ضد الرائد

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الرائد، في بطولة دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية لتحقيق الثلاث نقاط.
الشباب ضد الرائد
ويلعب الشباب ضد الرائدعلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراة اليوم، بهدف مواصلة التألق وتحقيق الفوز لحصد العلامة الكاملة في أول 6 جولات، كما أنه استعاد خدمات الثنائي أرون بوبيندزا ونواف العابد.
ويعيش الليوث بقيادة المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو أفضل فتراته الفنية قبل مباراة الشباب ضد الرائد، بعدما نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية، كما أنه الأقوى هجوميًا برصيد 14 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحدة.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق القصيمي في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الشباب ضد الرائد اليوم، ومواصلة الانتصارات بعدما نجح في تجاوز عقبة العدالة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.
الفريقان بالدوري
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.