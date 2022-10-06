Icon

15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

العلامة الكاملة تحفز الشباب ضد الرائد

2022-10-06 الساعة 1:59
العلامة الكاملة تحفز الشباب ضد الرائد
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الرائد، في بطولة دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية لتحقيق الثلاث نقاط.

الشباب ضد الرائد

ويلعب الشباب ضد الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراة اليوم، بهدف مواصلة التألق وتحقيق الفوز لحصد العلامة الكاملة في أول 6 جولات، كما أنه استعاد خدمات الثنائي أرون بوبيندزا ونواف العابد.
نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl
ويعيش الليوث بقيادة المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو أفضل فتراته الفنية قبل مباراة الشباب ضد الرائد، بعدما نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية، كما أنه الأقوى هجوميًا برصيد 14 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحدة. على الجانب الآخر، يطمح الفريق القصيمي في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الشباب ضد الرائد اليوم، ومواصلة الانتصارات بعدما نجح في تجاوز عقبة العدالة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.
الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

الفريقان بالدوري

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا
الرياضة

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا

الرياضة
مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...
السعودية اليوم

مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...

السعودية اليوم
8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم
الرياضة العالمية

8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم

الرياضة العالمية
9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...
الرياضة

9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...

الرياضة
تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...
السعودية اليوم

تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...

السعودية اليوم
التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...
السعودية اليوم

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
الرياضة

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه