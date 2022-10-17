العلي ينقذ شابًّا والسر بإسعافات اليوتيوب

فيديو | بعد تعلمه للإسعافات الأولية من خلال "يوتيوب"



وفي موقف بطولي.. ماجد العلي ينقذ شابا سقط أمام مقر عمله في الأحساء#الراصد pic.twitter.com/QMp2fBS49A — الراصد (@alraasd) October 16, 2022

إسعافات أولية

تعلمها من اليوتيوب

أنقذ المواطن ماجد العلي في موقف بطولي، شابًّا سقط أمام مقر عمله في الأحساء.وقال ماجد العلي في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية: إنه شاهد الشاب يسقط أرضًا واستمر لفترة طويلة، فقام بعمل إسعافات أولية له، وتم إنقاذه.وتوقع العلي أن يكون سقوطه بسبب فقر دم، مشيرًا إلى أنه قام بإنقاذه ولم يحتج إلى إسعافات الهلال الأحمر. وقال: إنه تعلم الإسعافات الأولية من خلال موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.