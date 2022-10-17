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موقف بطولي بالأحساء

العلي ينقذ شابًّا والسر بإسعافات اليوتيوب

2022-10-17 الساعة 12:37
العلي ينقذ شابًّا والسر بإسعافات اليوتيوب
المواطن - الرياض

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أنقذ المواطن ماجد العلي في موقف بطولي، شابًّا سقط أمام مقر عمله في الأحساء.

إسعافات أولية

وقال ماجد العلي في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية: إنه شاهد الشاب يسقط أرضًا واستمر لفترة طويلة، فقام بعمل إسعافات أولية له، وتم إنقاذه.

تعلمها من اليوتيوب

وتوقع العلي أن يكون سقوطه بسبب فقر دم، مشيرًا إلى أنه قام بإنقاذه ولم يحتج إلى إسعافات الهلال الأحمر. وقال: إنه تعلم الإسعافات الأولية من خلال موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.
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