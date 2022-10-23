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المباني المبتكرة تتحول إلى مجد معماري

الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم

2022-10-23 الساعة 5:08
الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مدينة ذا لاين السعودية تم تخطيطها وتصميمها وبناؤها لإبهار العالم وذلك بإنشاء مبانٍ غير عادية ولم تعرفها المدن من قبل.

وتابع التقرير: التطور الطموح لمنطقة نيوم السعودية بشكل عام مكرس لتقديس جميع أشكال الحياة على الأرض، ويمكن القول إنه بذلك فإن نيوم هو المشروع الأكثر دراماتيكية في عالم الهندسة المعمارية والبناء في الوقت الحالي، وتتضمن المدينة العملاقة في قلب خططها ذا لاين.

من المفترض أن تأوي The Line نحو 9 ملايين شخص، وتمتد لمسافة 170 كيلومترًا بعرض 200 متر فقط بحيث تتكون من ناطحتى سحاب يصل ارتفاعهما إلى 500 متر ومغلفين من الخارج بالمرايا، وتطل على البحر الأحمر والجبال ما يجعلها تنسجم وتندمج مع الطبيعة من حولها.

دحض الشكوك عن ذا لاين 

بمجرد الإعلان عن خطط المدينة توالت الشكوك، كالعادة، حول ما إذا كانت The Line ستتم حقًا يحدث حقًا، لكن أظهرت لقطات لطائرة دون طيار/ الأسبوع الماضي، أنه قد تم البدء في حفر أساسات المدينة.

الغارديان ذا لاين صُممت لإبهار العالم

ووفقًا للخطط، فإن ذا لاين ستكون بمثابة ثورة حضارية تضع الإنسان في المقام الأول وذلك من خلال التغييرات الجذرية في التخطيطات الحضرية، وعلاوة على ذلك فهي تأتي أيضًا بوعود ضخمة حول الاستدامة حيث ستعمل بالطاقة المتجددة بالكامل طوال أيام السنة.

الغارديان ذا لاين صُممت لإبهار العالم

ولفت التقرير البريطاني إلى أن الابتكار في الهندسة المعمارية، كما يحدث مع ذا لاين، يجعل هناك بصمة فريدة للدولة في العالم، تمامًا مثلما فعلت الحضارات القديمة بتحفها المعمارية مثل مصر القديمة وبناء الأهرامات.

واختتم التقرير قائلًا: بحسب ما يرى المهندسون المعماريون وغيرهم من المتخصصين في البناء، فإن المباني المبتكرة تتحول إلى مجد معماري وهو ما يجعل له تأثيرًا كبيرًا في القيادة الثقافية من خلال ترك بصمة فريدة للأجيال القادمة.

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