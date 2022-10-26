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بعد احتوائها على شوائب البنزين

الغذاء والدواء تحذر من منتجات شامبو

2022-10-26 الساعة 6:45
الغذاء والدواء تحذر من منتجات شامبو
المواطن - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلو السوق بالمملكة من منتجات الشامبو الجاف من العلامات التجارية (Dove, TRESemmé, TIGI, Nexxus, Suave)، التي قامت شركة يونيليفير – مالك العلامات التجارية المذكورة- بسحب تشغيلات محددة من المنتجات من الأسواق الأمريكية والكندية، وذلك بسبب احتوائها على شوائب من مادة “البنزين” المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

التحقق من الخلو

وأوضحت الهيئة أنها رصدت الاستدعاء الطوعي الصادر من شركة يونيليفير لعدة تشغيلات من منتجات الشامبو الجاف المصنعة قبل تاريخ أكتوبر 2021 على شكل عبوة بخاخ مضغوط من تلك العلامات التجارية، حيث قامت “الهيئة” بالتعاون مع الشركات الصانعة والمستوردة للمنتجات بالتحقق من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات.

تحذير من الاستخدام

وحذرت المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتجات المتأثرة عبر المسح على رمز الاستجابة السريع.

وأكدت الهيئة أنها تواصل أعمالها في التحقق من سلامة المواد المكونة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.

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