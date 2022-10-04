الغيابات المؤثرة تهدد انطلاقة الهلال

ضربت الإصابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأمر الذي قد يؤثر على مسيرته في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.
غيابات قوية
وأُصيب حارس المرمى محمد العويس في مفصل الكاحل، ولكنه بدأ في المشاركة بجزء من تدريبات الهلال، وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي إصابة ياسر الشهراني في العضلية الخلفية للفخذ، وذلك خلال مشاركتهما مع المنتخب السعودي.
وأجرى سالم الدوسري عملية الزائدة الدودية في إسبانيا خلال تواجده مع الأخضر أيضًا، ويُعاني الكولومبي جوستافو كويلار من إصابة في العضلة الخلفية، فيما أُصيب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في عضلة الفخذ الأمامية.
وغاب اللاعبون عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلالضد نظيره التعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، والتي خسرها الأزرق بهدفين مقابل هدف، ويتوقع استمرار غياب الرباعي خلال الفترة المقبلة.
ويأمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في تجهيز اللاعبين البدلاء بشكل مميز خلال الفترة القادمة، أملًا في الانتفاض سريعًا؛ وتعويض الخسارة الأولى، بتحقيق انتصارات متتالية، أملًا في تعثر الشباب وانتزاع الصدارة.
الهلال يستعد للاتفاق
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.