الـ78 يومًا القادمة الألطف في السنة

ال 78 يوماً القادمة :

هي ألطف أيام السنة ، وأمطارها هي الأهم

ونحن الآن على عتبات موسم الوسم والذي سيحل علينا بعد أسبوع

pic.twitter.com/lQvRz6S32C — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 4, 2022

الوسم:

حالة الطقس:

أكد خبير الطقس والفلك خالد الزعاق أن الـ78 يومًا القادمة هي ألطف أيام السنة، وأمطارها هي الأهم.وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نحن الآن على عتبات موسم الوسم والذي سيحل علينا بعد أسبوع.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عناليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.