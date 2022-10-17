الفرقة الوطنية السعودية تصدح في باريس

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ونشر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مقطع فيديو لمشاركة الفرقة الوطنية السعودية في باريس، معلقًا عليه بالقول: “الله ينصرك يا محمد”. وتم إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى كإحدى المبادرات الرئيسية لتحقيق الإستراتيجية الثقافية للمملكة في تعزيز الوعي الثقافي كنمط حياة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
الله ينصرك يا محمد 🇸🇦🇸🇦— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) October 16, 2022
الفرقة الوطنية السعودية من باريس pic.twitter.com/2YPKkwu8Bp