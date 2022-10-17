الفرقة الوطنية السعودية تصدح في باريس

الله ينصرك يا محمد 🇸🇦🇸🇦



الفرقة الوطنية السعودية من باريس pic.twitter.com/2YPKkwu8Bp — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) October 16, 2022

حزمة مبادرات:

نهضة موسيقية:

قدمت الفرقة الوطنية السعودية أول حفل لها بالخارج في العاصمة الفرنسية باريس.ونشر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مقطع فيديو لمشاركة الفرقة الوطنية السعودية في باريس، معلقًا عليه بالقول: “الله ينصرك يا محمد”. وتم إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى كإحدى المبادرات الرئيسية لتحقيق الإستراتيجية الثقافية للمملكة في تعزيز الوعي الثقافي كنمط حياة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.كما تعد مبادرة الفرقة الوطنية للموسيقى المبادرة السابعة من حزمة المبادرات الثقافية المعلن عنها على منصة وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى تشكيل فرقة موسيقية وطنية احترافية، تتمتع بمهارات عالية، لتمثيل المملكة في المحافل الموسيقية محليًّا وعالميًّا وللعزف خلف أشهر الفنانين السعوديين والعرب في المحافل رفيعة المستوى.وتشهد المملكة نهضة كبيرة على مستوى الفنون بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الثقافة، وحرص هيئة الموسيقى على تكوين فرقة موسيقية محترفة.