الفرق بين الولاية والوصاية وشروطهما

كشف المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الآبادي، عن وجود خلط كبير بين معنى الولاية والوصاية، موضحًا الفرق بينهما.

د. إبراهيم الآبادي – محامي ومستشار قانوني: هناك خلط كبير بين معنى الولاية والوصاية، وهذا هو الفارق بينهما @IbAlabadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/94xyRKL4rR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 30, 2022

الفرق بينهما

وقال إبراهيم الآبادي في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية: إن الولاية هي أن تولي شخصًا لرعاية أمور القاصرين والقاصرات، وهذه تكون من المحكمة، لكن الوصاية تكون من الأب حيث يوصى برعاية أبنائه لاعتقاده بأنه قد لا يعيش لرعايتهم.

وأشار المحامي والمستشار القانوني، إلى أن الشرع حدد ترتيب الولاية بعد الأب حسب تقسيم العصبات بداية من الجد أو الأعمام أو الإخوة الكبار.

شروط الوصي

وأضاف إبراهيم الآبادي قائلًا: وفي حال عدم وجود هؤلاء الأشخاص يتم اللجوء للمحكمة لتعيين ولي عليهم في قضايا التزويج وغيرها.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني أن البلوغ والنضج عقليًّا وحسن التصرف من أهم شروط الوصي.