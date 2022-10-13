الفيتامينات الوريدية وفوائدها السحرية

لطالما سمعنا في الآونة الأخيرة عن مصطلح الفيتامينات الوريدية، وعن مدى تأثيرها على الصحة والمناعة، فهل تعرف ما هي؟ وما هي أهميتها؟
للإجابة على هذه التساؤلات هيا نبدأ رحلة علمية جديدة؛ لمعرفة كل ما يخص الفيتامينات الوريدية.
ما المقصود بالفيتامينات الوريدية؟
تعرف الفيتامينات الوريدية أنها طريقة آمنة وفعالة؛ لإمداد الجسم بحاجته من المكملات الغذائية، والفيتامينات والمعادن مع ضمان امتصاصها بنسبة ٩٩.٩%.
تصل الفيتامينات إلى مجرى الدم مباشرة دون المرور على الجهاز الهضمي، مما يحميها من التأثر بالعصارة المعدية والأنزيمات الهاضمة، وبالتالي يمتص الجسم الجرعة كاملة.
أما في حالة الفيتامينات الفموية، يمتص الجسم ٨% فقط من إجمالي جرعة الفيتامين، حيث يعتمد امتصاص الفيتامينات الفموية على:
صحة جهازك الهضمي.
توازن هرموناتك.
بعض المشكلات الصحية لديك.
فوائد الفيتامينات الوريدية
تعرف الفيتامينات الوريدية بالفيتامينات السحرية لما لها من تأثير فعال وسريع على الصحة العامة والنشاط والحيوية فهي تعمل على:
١-تحسين صحة الجسم
يحتاج جسمك يوميًا إلى كميات محددة من الفيتامينات والعناصر الغذائية؛ للحفاظ على وظائفه.
كما يختلف احتياج كل فرد من الفيتامينات عن الآخر حسب حالته الصحية، ومتطلباته اليومية.
لذلك يعد العلاج بالفيتامينات الوريدية وسيلة آمنة وفعالة؛ لمنح جسمك مظهرًا صحيًا، والشعور بالحيوية والنشاط.
فهي تساعدك على:
لا تقتصر الفيتامينات الوريدية على وجود فيتامينات ومعادن فحسب، بل هناك مضادات أكسدة أيضًا، إذ تلعب دورًا هامًا في التخلص من الجذور الحرة مما يؤدي إلى:
تأخر ظهور الشيخوخة.
تقوية الشعر والأظافر والجلد.
الحد من تلف الأنسجة.
٣- تحسين الأداء الرياضي
تتطلب التدريبات الرياضية المكثفة المحافظة على وزن صحي وجسم قوي؛ لتحمل هذا المجهود.
لا تؤدي تلك التدريبات المكثفة إلى الإجهاد العضلي فقط، بل تسبب تراكم الجزيئات الحرة أيضًا.
لذلك تمنحك الفيتامينات الوريدية المزيد من العناصر والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تؤدي إلى:
إزالة الجذور الحرة.
تعجيل تعافي العضلة بعد التدريب.
ترطيب الجسم ومنع الجفاف.
بناء العضلات إذ تحتوي على أحماض أمينية.
سرعة التعافي والاستعداد لمباراة جديدة.
٤- دعم فقدان الوزن
لا تسبب الفيتامينات الوريدية نقص الوزن بشكل مباشر، لكنها تعمل على تعزيز فقدان الوزن بشكل غير مباشر، إذ إنها تساهم في:
زيادة التمثيل الغذائي.
النوم بانتظام.
ارتفاع الحالة المزاجية.
زيادة النشاط والحيوية.
يؤثر كل ما سبق على الاستجابة السريعة لفقدان الوزن -لاسيما- عند اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية.
٥- تساعد على التعافي من الإدمان
تحتوي بعض التركيبات من الفيتامينات الوريدية على مركبات تستخدم بجانب برنامج التعافي من الإدمان مثل نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD IV)، إذ تساعد في:
تخفيف أعراض الانسحاب.
إزالة الجذور الحرة.
إصلاح النواقل العصبية المتضررة من الإدمان.
استعادة وظائف الجسم الحيوية مثل التمثيل الغذائي.
تحسين الوظائف الإدراكية.
٦- تساعد على التخلص من صداع المشروبات الكحولية
تسبب المشروبات الكحولية جفاف الجسم، ومنع امتصاص العناصر الغذائية؛ مما يسبب الصداع وآلام العضلات.
يعمل العلاج بالفيتامينات الوريدية على:
إعادة ارتواء الجسم، ومنع الجفاف.
إزالة السموم من الجسم.
إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والمعادن المفقودة.
كيفية اختيار الفيتامين المناسب
تتنوع تركيبات الفيتامينات الوريدية تبعًا لحالتك الصحية وبناءًا على الهدف من الحقن.
يطلب الطبيب المعالج منك إجراء بعض الفحوصاتوالتحاليل قبل البدء بالحقن الوريدي؛ لتقييمك.
يسألك طبيبك عن تاريخك المرضي قبل الحقن مثل:
هل تعاني حالة مرضية معينة؟
إذا كان لديك حساسية تجاه أي نوع من الأدوية؟
هل تعاني مرضًا مزمنًا؟
ما هي الأدوية التي تتناولها في هذه الفترة؟
وبعد اطلاع طبيبك على تاريخك المرضي، ونتيجة الفحوصات، سيحدد لك الطبيب نوع العلاج بالفيتامينات الوريدية الملائمة لحالتك، والموعد المناسب لك.
وإذا كان من الصعب عليك الذهاب إلى العيادات والانتظار طويلًا، فيمكنك بتلقي العلاج الوريدي بالمنزل، فلا تتردد في طلب المساعدة من مركز الرعايةالتمريضيةالمنزلية فهم على دراية كافية بكيفية إعطاء الحقن الوريدية بكفاءة عالية.
أنواع الفيتامينات الوريدية
١- المحلول الملحي
يمثل المحلول الملحي البنية الأساسية لكل أنواع الفيتامينات الوريدية، ويتكون من صوديوم كلوريد وماء، مما يساعد على ترطيب الجسم والذي بدوره يعمل على:
تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
رفع الحالة المزاجية.
الشعور بالطاقة والنشاط.
يساعد على التركيز.
٢- العلاج الوريدي بفيتامين سي
يلعب فيتامين c دورًا فعالًا في جميع أنحاء الجسم مثل:
تقوية الجهاز المناعي والدورة الدموية.
المحافظة على العظام والعضلات.
يزيد من إنتاج الكولاجين؛ مما يقلل من علامات التمدد على الجلد، ويعزز التئام الجروح.
يعمل كمضاد أكسدة قوي؛ وبالتالي يساهم في التخلص من الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.
عند إعطاء جرعات عالية من فيتامين سي تنتج مادة بيروكسيد الهيدروجين التي تسبب تلف الحمض النووي للخلايا السرطانية، ولا تسبب ضررًا للخلايا السليمة.
٣- العلاج بفيتامين ب المركب
يتكون فيتامين ب المركب من مجموعة مختلفة من الفيتامينات مثل:
B1 الثيامين.
B2 الريبوفلافين.
B3 النياسين.
B5 حمض البانتوثينيك.
B6 البيرودوكسين.
B7 البيوتين.
B12 سيانوكوبلامين.
تلعب مجموعة فيتامينات ب المركب العديد من الوظائف الحيوية مثل:
تقوية القلب والأوعية الدموية.
تعزيز المناعة.
المساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة.
تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر.
الحد من ظهور التجاعيد.
نظرًا لأهمية فيتامين ب المركب؛ لذلك فهو يضاف إلى العديد من الفيتامينات الوريدية.
٤- فيتامين ب٧ (البيوتين)
يساعد فيتامين ب٧ في تحسين البشرة والشعر والمظهر الجمالي.
ولأنه يذوب في الماء؛ فلا يخزن في الجسم، لذلك يجب تناوله يومياً.
يساهم فيتامين ب٧ في:
التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
الحد من اعتلال الأعصاب.
خفض نسبة السكر في الدم لمرضى السكري.
علاج التصلب المتعدد.
المحافظة على صحة الجنين.
٥- فيتامين ب١٢ (سيانوكوبالامين)
يلعب دورًا في:
الحد من اعتلال الأعصاب -لاسيما- المصاحب لمرضى السكري.
تحسين الإدراك، والتركيز.
منع الإصابة بفقر الدم.
هناك بعض الحالات المرضية تمنع امتصاص فيتامين ب١٢؛ لذلك يمثل إعطاءه بالوريد الوسيلة المثلى؛ لضمان وصوله للخلايا والاستفادة منه.
٦- الجلوتامين
هو حمض أميني له دورًا خاصًا في صحة الأمعاء والجهاز المناعي؛ حيث أنه مصدر هام للطاقة لخلايا الأمعاء والخلايا المناعية مما يجعله:
يعزز الجهاز المناعي.
يحافظ على الحاجز الطبيعي بين داخل وخارج الأمعاء والذي بدوره يمنع خروج بكتيريا الأمعاء إلى باقي الجسم مسببة الأمراض.
يعد بنية أساسية في تكوين الجلوتاثيون أحد مضادات الأكسدة الهامة بالجسم.
٧- الأحماض الأمينية
هي وحدة بناء البروتين، لذلك فهي تشارك في جميع الوظائف الحيوية بالجسم مثل:
زيادة النمو.
التئام الجروح.
إنتاج الهرمونات.
تكوين العضلات.
الوظائف الهضمية.
٨- الجلوتاثيون
يعد الجلوتاثيون مضاد أكسدة قوي ينتجه الجسم من الكبد؛ للتخلص من سموم الجسم.
يفيد الجلوتاثيون في العديد من الحالات الصحية مثل:
مرضى القلب والأوعية الدموية.
السرطان.
الزهايمر.
الشيخوخة.
الصرع…وغيرها
يعمل الجلوتاثيون كمضاد أكسدة؛ لذلك يساعد على:
التخلص من الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.
نضارة البشرة ومنع حب الشباب وتأخير ظهور التجاعيد.
يستخدم للرياضيين؛ إذ يزيد من ترطيب الجسم.
جدير بالذكر، لا يمكن إعطاء الجلوتاثيون عن طريق الفم؛ حيث أنه يهلك بفضل إنزيمات المعدة قبل الامتصاص.
لذلك فإن الحقن الوريدي هو الوسيلة الملائمة لإعطاء الجلوتاثيون .
٩- حمض ألفا ليبويك (ALA)
مركب ينتجه الجسم ويساعد في جميع العمليات الحيوية مثل إنتاج الطاقة.
يعمل :