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قبل مباراته ضد العدالة

الفيحاء يُعاني في دوري روشن

2022-10-07 الساعة 3:38
الفيحاء يُعاني في دوري روشن
المواطن - الرياض

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على العدالة اليوم.

الفيحاء يسعى للفوز

ويلعب العدالة ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر spl
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الفيحاوي فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 10 مباريات خاضها، وتُعد هذه السلسلة هو الأطول له في تاريخ البطولة. ويطمح الفيحاء بقيادة مدربه فوك رازوفيتش للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط اليوم، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تحقيق الفوز لتحسين موقعه في دوري روشن السعودي خاصة أن المباراة على ملعبه.
فوك رازوفيتش
فوك رازوفيتش – المصدر @Alfaihaclub

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الفريق الفيحاوي في المركز الـ14 برصيد نقطتين.
العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub
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