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ضمن منافسات الجولة الثامنة

الفيصلي يعبر الخلود ويتصدر دوري يلو

2022-10-18 الساعة 10:19
الفيصلي يعبر الخلود ويتصدر دوري يلو
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الخلود ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز عنابي سدير بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الخلود ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم بشكل سريع، وضغط عنابي سدير بقوة وسيطر على وسط الملعب، ولعب كاسيانو دياز رأسية مميزة عند الدقيقة 11 مرت بجانب المرمى. وواصل عنابي سدير سيطرته، وأطلق لاعبه إسماعيل سيلفا تسديدة قوية تصدى لها الحارس جاسم العشبان عند الدقيقة 42، ولعب وليد الأحمد رأسية رائعة تألق الحارس وأبعدها، لينتهي الشوط الأول بتعادل الخلود ضد الفيصلي.
دوري يلو
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

فوز الفيصلي

ومع بداية الشوط الثاني، نجح سيلفا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 47، وتصدى القائم لتسديدة لاعب الخلود محمد المنقاش عند الدقيقة 54، وتصدى الحارس أحمد الكسار لرأسية رائعة من سعود الراشد عند الدقيقة 71.  
الخلود والفيصلي
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly
وحرم القائم والعارضة أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 79، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الخلود ضد الفيصلي بهدف دون رد. وبعد مباراة اليوم، رفع عنابي سدير رصيده إلى 19 نقطة، ليستعيد صدارة جدول ترتيب دوري يلو، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 10 نقاط في المركز العاشر.
الفيصلي ضد الخلود
لاعبو عنابي سدير – المصدر @AlFaisaly
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