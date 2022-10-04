Icon

تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! Icon السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية Icon حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بمناسبة استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

الفيصل: أصبحنا وجهة رياضية عالمية بدعم القيادة

2022-10-04 الساعة 8:09
الفيصل: أصبحنا وجهة رياضية عالمية بدعم القيادة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029.

الفيصل يهنئ القيادة

وقال الفيصل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029”. وأضاف: “بدعمهم السخي أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية”.

فوز ملف تروجينا

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن في وقت سابق، فوز ملف تروجينا لعام 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41. وعلقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية على النبأ قائلة على حسابها بموقع “تويتر” “تاريخي المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف تروجينا2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 .. أهلًا بكم في شتاء السعودية”.

ريادة المملكة

وبمنح تروجينا حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا تنظم هذه الدورة، وذلك بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الباحة يدشن منصة أبشر داخلية
الشمالية

أمير الباحة يدشن منصة أبشر داخلية

الشمالية
وفاة سيدة إندونيسية خلال تلاوتها القرآن الكريم
حصاد اليوم

وفاة سيدة إندونيسية خلال تلاوتها القرآن الكريم

حصاد اليوم
شاهد.. البروق يضيء سماء أضم بمكة
السعودية اليوم

شاهد.. البروق يضيء سماء أضم بمكة

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

السعودية اليوم
الأهلي يستعيد بريقه في الجوهرة
آخر الاخبار

الأهلي يستعيد بريقه في الجوهرة

آخر الاخبار
الإمارات تخفف عددًا من قيود كورونا
العالم

الإمارات تخفف عددًا من قيود كورونا

العالم
اليوم.. إجراء الاختبارات المعيارية للصفين الرابع والثاني...
أخبار رئيسية

اليوم.. إجراء الاختبارات المعيارية للصفين الرابع والثاني...

أخبار رئيسية
سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات بلغت 5.5...
السعودية اليوم

سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات بلغت 5.5...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه