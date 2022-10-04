الفيصل: أصبحنا وجهة رياضية عالمية بدعم القيادة

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029. الفيصل يهنئ القيادة وقال الفيصل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029”. وأضاف: “بدعمهم السخي أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية”. فوز ملف تروجينا وكان المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن في وقت سابق، فوز ملف تروجينا لعام 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41. وعلقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية على النبأ قائلة على حسابها بموقع “تويتر” “تاريخي المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف تروجينا2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 .. أهلًا بكم في شتاء السعودية”. ريادة المملكة وبمنح تروجينا حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا تنظم هذه الدورة، وذلك بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.