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الفيصل عن سوبر جلوب: المملكة موطن الرياضة العالمية

2022-10-18 الساعة 9:10
الفيصل عن سوبر جلوب: المملكة موطن الرياضة العالمية
المواطن - الرياض

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أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باستضافة منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022”.

الفيصل يُعلق على انطلاق البطولة

ونشر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل افتتاح سوبر جلوب 2022، وعلق قائلًا: “المملكة موطن الرياضة العالمية.. أهلًا بالجميع”.
سوبر جلوب 2022
جانب من حفل الافتتاح – المصدر @sahfksa
وأُقيم حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مباراة مضر والأهلي المصري، وحضر نيابة عن وزير الرياضة، نائبه بدر بن عبدالرحمن القاضي. وتحدث نائب وزير الرياضة، بدر عبدالرحمن القاضي في حفل الافتتاح، قائلًا: “يسرني أن أعلن عن انطلاق بطولة منافسات العالم للأندية سوبر جلوب والتي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة على التوالي”.
نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي
بدر القاضي – المصدر @gsaksa

انطلاق سوبر جلوب

وبدأت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بفوز تاوباتي على الكويت بنتيجة 32/ 28، وتغلب ماغديبورغ على سيدني بنتيجة 41/ 23، وفي ثالث المباريات، اكتسح برشلونة نظيره مينيستروس بنتيجة 50/ 18.
برشلونة لكرة اليد
لاعبو برشلونة – المصدر @sahfksa
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